Zanzare, al via il piano di contenimento

CREMONA - Al via il piano anti zanzare 2022. Inizieranno infatti nei prossimi giorni le misure per il contenimento delle zanzare. Il 14 maggio verranno effettuati i trattamenti adulticidi nelle aree verdi cittadine, interventi che si protrarranno per tutta la notte. I residenti saranno avvisati per tempo attraverso il posizionamento di cartelli informativi.

Nei giorni scorsi è già avvenuto il primo trattamento antilarvale nei tombini e nelle caditoie presenti su suolo pubblico nelle aree maggiormente infestate.

I trattamenti adulticidi, mirati ed in base alle necessità nelle aree verdi pubbliche, programmati in accordo con ATS Val Padana, sono realizzati utilizzando un atomizzatore con applicazione di soluzione contenente biocida a basso impatto ambientale.

La lotta all’infestazione delle zanzare è infatti possibile solo attraverso l'adozione di un piano integrato che preveda il monitoraggio delle forme adulte, trattamenti adulticidi nelle zone più frequentate e critiche e trattamenti larvicidi cadenzati nei pozzetti di raccolta delle acque piovane sia pubblici che privati.

EVITARE I RISTAGNI D'ACQUA

E' noto infatti che basta un piccolo ristagno per permettere la riproduzione della zanzara: la prevenzione è infatti indispensabile anche nelle aree private. Si raccomanda pertanto l'adozione di buone pratiche e di comportamenti domestici volti ad impedire la formazione di focolai larvali.

Le misure di contenimento delle zanzare proseguiranno anche nei prossimi mesi in considerazione del perdurare delle condizioni meteorologiche che favoriscono la moltiplicazione di questo insetto attraverso una specifica programmazione di trattamenti adulticidi e antilarvali.

Per informazioni, anche in merito ai comportamenti da adottare in aree private, è possibile consultare sul sito del Comune di Cremona la pagina appositamente realizzata (CLICCA QUI).

E' inoltre possibile consultare anche la specifica ordinanza sindacale per l’anno 2022 valida sino al 30 novembre (CLICCA QUI).