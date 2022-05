Violenza di genere, il vice questore Pagani incontra gli studenti

CREMA - Il dirigente del Commissariato di P.S. di Crema, il vice questore Bruno Pagani, ha tenuto presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” l’ultimo di una serie di incontri con gli studenti di alcune scuole superiori cittadine, al fine di sensibilizzare e fornire loro una corretta informazione sul fenomeno della violenza di genere. I precedenti incontri, che rientrano in un progetto della Prefettura di Cremona diretto alla diffusione della legalità, sono stati svolti nelle settimane scorse con gli alunni delle classi terze degli istituti “Galileo Galilei” e “B. Munari”.

E’ stata esaminata ed illustrata ai ragazzi la normativa vigente in tema di violenza di genere (intesa come qualsiasi forma di violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti di un vasto numero di persone discriminate in base al sesso) e le leggi che si sono susseguite dal 2009 con l’introduzione del reato di “atti persecutori” sino a quella più recente del cosiddetto “codice rosso”. La finalità è quella di far prendere coscienza ai giovani della pericolosità e serietà di questo odioso fenomeno e degli strumenti normativi ed operativi per poterlo contrastare e prevenire. Si è in particolare sensibilizzato i presenti sulla necessità di vincere ogni forma di paura e vergogna segnalando le vessazioni e violenze subite per consentire alle forze di polizia di poter intervenire e di farle cessare prima che la situazione possa degenerare e diventare irrimediabile.