Manto stradale gruviera, sul Ponte di Po limite di velocità a 30 chilometri orari

CASTELVETRO PIACENTINO - Agli imbocchi del ponte sul Po che collega la Bassa Piacentina a Cremona è spuntato un nuovo cartello: il limite di velocità è passato dai canonici 50 agli insoliti 30 chilometri orari. Al momento non sono state pubblicate ordinanze, se non quella di Anas che informa circa prossimi interventi di manutenzione lungo vari tratti della Padana Inferiore, fra cui con ogni probabilità dovrebbe esserci anche il manto stradale del viadotto. «Un provvedimento che penso sia legato alle buche che si sono formate dopo le recenti piogge - spiega infatti il sindaco Luca Quintavalla -, per fare in modo che i veicoli rallentino e non ci siano problematiche».

Soprattutto sul lato piacentino sono bene evidenti i dislivelli, tanto che oltre al cartello con il nuovo limite di velocità temporaneo ne è stato posizionato un secondo, che indica pericolo cunette. Perché in prossimità dei giunti si sono formati avvallamenti che, se percorsi ad alta velocità, potrebbero rappresentare un rischio. In attesa dei lavori da 7,5 milioni di euro di competenza della Provincia di Piacenza, che dovrebbero partire ad inizio 2023 per durare un anno, Anas ha appunto fatto sapere che lungo la statale 10 potranno essere programmati piccoli interventi di manutenzione ordinaria per tratti non superiori ai 200 metri, con eventuali restringimenti di carreggiata. Buche da livellare a parte, i disagi per chi si muove fra le due province oggi sono doppi: dalle 9 è stato chiuso il casello A21 di Cremona in direzione Piacenza per lavori.