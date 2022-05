Marazzi, a Sanremo acuto vincente

CREMA - Gli studenti dei corsi Moda e Elettronica dell’istituto Marazzi hanno vinto il Global Education Festival, la rassegna mondiale di creatività nella scuola, che si è svolta al teatro Ariston di Sanremo. La tre giorni ligure si è conclusa con la premiazione della scuola di via Inzoli, guidata dalla docente Francesca Pollutri, referente dell’iniziativa, che ha ricevuto il delfino d’argento, riservato ai vincitori della categoria Fashion per il progetto più innovativo. A premiare l’istituto diretto da Roberta Di Paolantonio è stata Monica Borsotto, componente la giuria e direttrice artistica della Maison Daphné di Sanremo, atelier fondato nel 1950.

Otto gli abiti realizzati nei mesi scorsi dagli studenti del Marazzi, che hanno utilizzato i tessuti luminosi contenenti la fibra ottica dell’azienda Dreamlux di Sant’Angelo Lodigiano e una base di costumi da bagno, con i materiali forniti gratuitamente dall’azienda Edo Mar di Offanengo. I cablaggi di questi tessuti, con i quali sono stati creati gli abiti che hanno suscitato le reazioni positive degli addetti ai lavori presenti a Sanremo, sono stati progettati nei mesi scorsi dai ragazzi delle classi quarta e quinta Moda e della quinta Elettronica, guidati dai docenti Andrea Tosetti e Alessandro Scala. La nature est lumière è stato il tema scelto per gli abiti portati a Sanremo, e che le stesse ragazze dell’indirizzo moda hanno presentato in passerella. «Abbiamo gareggiato con scuole italiane ed estere – commenta Pollutri - con un progetto che nei mesi scorsi avevamo presentato in formato cartaceo e digitale, e che nella sua realizzazione pratica è piaciuto tanto».