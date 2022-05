«Crema Fiori e Sapori»: il centro si veste di petali e profumi»

CREMA - Il nome è una promessa di bellezza: «Crema Fiori e Sapori» è l’evento che fa sbocciare la primavera nel cuore antico della città. Per due giornate consecutive — oggi e domani — il centro si colorerà grazie ai petali di migliaia di infiorescenze e verrà «inondato» dal loro profumo.

Il centro storico si trasforma in un Eden urbano grazie ai 35 espositori protagonisti della manifestazione che portano tra le pietre antiche di piazza Duomo e via XX Settembre uno sterminato assortimento di fiori, piante, frutti della terra e prodotti di artigianato artistico ispirati alla naturalità. Insomma: la due giorni — in scena dalle 9.30 alle 19.30 con accesso gratuito — non si propone come un semplice mercato florovivaistico, ma come un’esperienza unica da vivere con i sensi spalancati. «Questo è il primo vero evento in città dopo la lunga fase segnata dal Covid — aveva sottolineato l’assessore Matteo Gramignoli durante la presentazione —. C’è un’enorme voglia di ripartire, di riscoprire il piacere della socialità e, in parallelo, di restituire slancio al sistema commerciale della città».

A organizzare la kermesse sono PubliA, Sgp Grandi Eventi e Confcommercio. Con l’aiuto del Comune di Izano, che garantisce il servizio idrico per irrorare piante e fiori.

Stefano Pelliciardi, patron di Sgp: «Crema è una location perfetta per stupire i visitatori con il suo incantevole centro storico: un palcoscenico-gioiello per le aziende del verde, selezionate in base a rigorosi standard qualitativi».

Elisa Zanotti di PubliA — la media agency del quotidiano La Provincia — ha descritto l’intreccio di aromi e colori che contraddistingue l’evento: «L’offerta non si limita a fiori e piante: il pubblico potrà toccare con mano creazioni artigianali, attrezzature per il giardinaggio e articoli vintage e potrà anche gustare prodotti da agricoltura biologica e golose specialità enogastronomiche».