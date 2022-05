Covid: in Lombardia 6.362 nuovi casi e 22 decessi

CREMONA - Con 45.925 tamponi effettuati è di 6.362 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, 181 a Cremona, con un tasso di positività in salita al 13,8% (ieri era al 12,8%).

Il numero dei ricoverati è in lieve aumento nelle terapie intensive (+1, 37) e in calo nei reparti (-11, 1.179). Sono 22 i decessi, uno in provincia, che portano il totale da inizio pandemia a 40.065.

SPIKEVAX PER BIMBI 6 MESI-5 ANNI?

Attualmente l’Ema ha cominciato a esaminare la domanda di autorizzazione di Moderna per estendere l’uso del suo vaccino anti-Covid, lo Spikevax, ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni. Lo ha detto il capo della task force vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Marco Cavaleri in una conferenza virtuale con i giornalisti. "Abbiamo appena cominciato la valutazione della domanda di Moderna, si tratta della prima per questa fascia d’età», ha dichiarato Cavaleri.

VACCINI A SETTEMBRE CONTRO LE VARIANTI

C'è una probabilità «abbastanza alta» di vedere approvato entro settembre a livello Ue il primo vaccino anti-Covid adattato alle varianti. Lo ha detto il capo della task force sui vaccini dell’Ema Marco Cavaleri. «Non è un mistero», ha aggiunto Cavaleri «che quelli più avanti al momento siano i vaccini mRna».