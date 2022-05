Enrico Letta a Crema per Bergamaschi

CREMA - Venerdì 6 maggio 2022, Enrico Letta, Segretario nazionale del Partito Democratico incontra le categorie economiche del territorio, nell'ambito di un incontro pubblico, aperto alla partecipazione della cittadinanza. Il Segretario Dem sarà accompagnato dal candidato sindaco della coalizione di centrosinistra "Alleanza per Crema 2022", Fabio Bergamaschi, con cui affronterà i temi di uno sviluppo economico sostenibile, del lavoro e delle infrastrutture materiali e tecnologiche indispensabili per creare impresa e occupazione. Appuntamento alle ore 14,00 presso la sede industriali e libera artigiani di Crema in Via Di Vittorio 36. Sono invitati a partecipare i giornalisti della stampa locale.