Appiccato il fuoco a 7 bidoni dei rifiuti: famiglie preoccupate

SESTO - Misterioso, e inspiegabile episodio ieri notte in via Cavour, strada chiusa meglio nota in paese come quartiere del 'Merlin'. Ignoti intorno alla mezzanotte hanno appiccato il fuoco ai rifiuti esposti dai residenti all'ingresso di una corte nella quale abitano una decina di famiglie, distruggendo sette bidoncini dell'umido.

Gli abitanti riferiscono di aver sentito un forte boato. Usciti di casa, hanno visto fiamme e fumo che loro stessi hanno spento. Oltre ai contenitori non si registrano altri danni, ma le famiglie sono molto preoccupate.