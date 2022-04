Terribile scontro sulla statale 498

SONCINO - Terrificante lo scontro che si è consumato oggi pomeriggio, intorno alle 17, sulla Statale 498 che porta dal borgo a Cremona. Abbattuto un lampione che è stato scollegato e rimosso per sicurezza. Le conseguenze, grazie al cielo, non sono invece state particolarmente gravi per gli sfortunati protagonisti, anche per il prezioso intervento dei Vigili del Fuoco di Orzinuovi, della Polstrada di Crema e della Croce Verde e Rossa sempre dal Cremasco.

Coinvolti nell’impatto semi-frontale, molto violento, un automobilista di 70 anni e una trasportatrice di cavalli di 34, entrambi della zona. La seconda ne è uscita praticamente illesa, il primo con qualche contusione da non giudicarsi preoccupante. L’incidente sulla ex Statale Soncinese, oggi Provinciale 498. Ignote le cause e da definire la dinamica al vaglio della polizia. L’unica certezza è che uno dei due mezzi, un Suv con carrozza per cavalli o una station wagon, ha invaso l’altra corsia improvvisamente. Salvo e in salute l’animale, subito visitato da un veterinario. La direzione del traffico congestionato affidata alla polizia locale di Soncino.