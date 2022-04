Festa della mamma, da Aisla idee regalo per sostenere lotta a SLA

CREMONA - Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) lancia le proprie proposte per festeggiare la Festa della mamma rendendola un’occasione non solo per omaggiare la figura materna, ma è anche per aiutare le persone con SLA. In vendita sul negozio solidale di Aisla (https://www.negoziosolidaleaisla.it) ci sono, infatti, tante idee regalo, il cui ricavato servirà a sostenere l’assistenza ai malati di SLA. In particolare, per la Festa della mamma 2022 Aisla ha lanciato una nuova collezione di t-shirt, le «Magliette Wow», ideate e realizzate dalla sezione Aisla di Cremona.

«Dopo il successo della linea di shopper solidali chiamate 'La borsa di Alba', dalla fiaba di Rossella Galletti, socia dell’associazione e scrittrice cremonese, quest’anno Aisla ha scelto di 'vestire le mammè con la produzione di t-shirt dipinte a mano di Martina Capolupo», spiega l’Associazione in una nota. La giovane artista cremonese ha selezionato soggetti originali e situazioni ordinarie per rendere omaggio alle tantissime donne che ogni giorno si occupano di lavoro, casa e famiglia «con amore, dedizione e, soprattutto, instancabilmente. Da qui il titolo di 'Magliette Wow!': perché davanti alle mamme di ogni generazione non si può che esclamarne la meraviglia». Aisla racconta in particolare la storia di tutte le mamme che, «pur imprigionate nel loro corpo dalla SLA, continuano a muovere il loro amore incondizionato per i propri figli». (ANSA)