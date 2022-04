Inclusione e sensibilizzazione, il 2 maggio appuntamento con Simone Riflesso

SAN GIOVANNI IN CROCE - Dopo la presentazione del libro di Fabrizio Acanfora dello scorso 21 marzo presso il teatro Cecilia Gallerani, continuano le iniziative sul tema dell’inclusività organizzate dall’amministrazione comunale di San Giovanni in Croce. Gli appuntamenti della rassegna “In altre parole”, un ciclo di incontri di confronto collettivo che riprende il titolo dell’omonima pubblicazione di Acanfora, verranno condotti da Simone Bernardi Pirini, sangiovannese e attivista per i diritti per le persone con disabilità e della comunità lgbtq+ che si è fatto conoscere sui social network con lo pseudonimo di Simone Riflesso, dove scrive e fa sensibilizzazione su questi temi. Temi affrontati anche sabato scorso alla scuola media Diotti di Casalmaggiore.

Partendo proprio dal già citato “Dizionario minimo di diversità” (effequ, 2021), il primo momento di confronto sarà lunedì 2 maggio alle 18.30 in Piazza Vidoni e partirà da una riflessione sulla parola “inclusione”. Seguiranno altri tre appuntamenti, fissati per lunedì 30 maggio, lunedì 20 giugno e lunedì 11 luglio, il cui focus sarà incentrato rispettivamente sulle parole “discriminazione”, “orgoglio” e “disabilità”. Gli eventi, ai quali tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, saranno svolti in forma ibrida, con possibilità di seguire gli interventi anche da remoto in diretta streaming su Instagram (@simoneriflesso) e su Facebook (Biblioteca comunale di San Giovanni in Croce). Per informazioni sull’evento e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale di San Giovanni in Croce: tel. 0375 310279 – email: biblioteca@comune.sangiovanniincroce.cr.it.