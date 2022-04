"#un sacco in Comune, a tutta plastica": riparte da Cremona l’iniziativa Corepla

CREMONA - Nell’ambito delle azioni volte a sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento degli imballaggi in plastica nella raccolta differenziata, il Comune ha accolto la proposta di realizzare a Cremona il progetto "#un sacco in Comune, a tutta plastica" promosso da COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), competizione che vede protagonisti i quartieri della città che si sfideranno per raggiungere un unico obiettivo: il miglioramento della qualità della raccolta differenziata della plastica. La città è stata divisa in sei aree, in cui sono stati accorpati i quartieri, i quartieri dell'area che avrà ottenuto la percentuale più alta di incremento nella raccolta degli imballaggi in plastica vincerà il premio messo in palio da COREPLA, una panchina in plastica riciclata che verrà installata in un parco cittadino. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Linea Gestioni – Società del Gruppo A2A. "L’obiettivo di questa competizione – dichiara l’Assessore con delega alla Gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Cremona Maurizio Manzi – è stimolare i cittadini a compiere un ulteriore passo avanti per migliorare la qualità della raccolta differenziata. L’Amministrazione comunale, con iniziative come questa, vuole mettersi ancora di più al fianco dei cittadini che desiderano decoro e cura dell’ambiente, facendo leva sul senso civico della comunità”.