All'Asst di Crema mensa dimezzata: «Meglio ritornare ai ticket»

CREMA - Il personale ospedaliero si lamenta del servizio mensa: porzioni scarse e spesso chi lavora la sera fatica a usufruire del servizio, a causa della mancanza di fornitori.

L’Asst corre ai ripari cercandone di nuovi – ha emesso proprio in questi giorni un bando –. Complice anche il Covid, negli ultimi due anni sono venuti meno diversi operatori che consegnavano il pasto in ospedale per chi fa il turno serale o notturno.

Dall’autunno scorso, si è aggiunto anche il problema degli aumentati costi di produzione per i ristoratori, acuito ulteriormente dalla guerra in Ucraina: «Ci sono precise motivazioni, innanzitutto le bollette più care per la crisi energetica – chiarisce Rosario Miccichè, dipendente dell’ospedale e segretario territoriale della Uil Funzione pubblica –. In seconda battuta l’aumento del prezzo delle materie prime. Si erode dunque il loro margine di guadagno. Non potendo aumentare per contratto il costo del singolo pasto, sono state ridotte le porzioni».

I sindacati hanno chiesto all’Azienda socio sanitaria territoriale di intervenire per cercare nuovi fornitori che possano ovviare a queste mancanze. Incontri in merito ci sono già stati. «Storicamente in ospedale non c’è una mensa dedicata al personale – prosegue Miccichè –. Per questo si sopperisce con il cosiddetto servizio di mensa diffusa che, tramite ristoratori esterni, garantisce il pasto nelle fasce orarie dalle 11 alle 15 e dalle 19 alle 22. I problemi sono soprattutto relativi alla quantità del cibo e alla consegna la sera. Difficile dare dei numeri, ma sono almeno un centinaio ogni giorno coloro che richiedono il pasto direttamente in ospedale, non avendo il tempo materiale per utilizzare la mensa comunale Sodexo di via Matilde di Canossa o comunque per uscire».

Almeno un migliaio, su 1.400, i dipendenti dell’Asst che sono potenzialmente interessati dal problema. Soprattutto infermieri, ausiliari e medici. Meno gli amministrativi. Per chi lavora di sera o fa il turno notturno, il servizio di mensa diffusa è una scelta obbligata, a meno di non portarsi qualcosa da casa.

«Certo c’è anche la possibilità di utilizzare la mensa dei pazienti, ma non è sempre l’ideale, vuoi per gli orari vincolati, vuoi per il menu – aggiunge Miccichè –. Abbiamo di conseguenza chiesto all’azienda di rivedere tutti gli esercenti che effettuano questo servizio. Fermo restando che come Uil siamo assolutamente favorevoli al ritorno del ticket, consegnato al personale e dunque spendibile liberamente in esercizi convenzionati. Ne avevamo parlato al precedente direttore generale Germano Pellegata, che si era detto favorevole e infatti oggi all’Asst di Gallarate-Rho, dove è stato trasferito a settembre scorso, ha attivato questa opportunità. Speriamo che il nuovo direttore generale Ida Ramponi sia dello stesso avviso».