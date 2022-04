Fondazione in lutto, un malore ha stroncato la 26enne Giulia Gazzani

SOSPIRO/CASTELBELFORTE - Vasto cordoglio per la morte di Giulia Gazzani, 26 anni, stroncata da un malore. La tragedia si è consumata a Castelbelforte in provincia di Mantova. La giovane era appena rincasata dalla palestra quando ha avuto un malore ed è stata trovata accasciata in bagno dal fratello. Vani i soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare. La giovane, figlia del vice presidente della provincia di Mantova e sindaco di Castelbelforte, Massimiliano, lavorava come educatrice in Fondazione Sospiro, in uno dei reparti del dipartimento della disabilità.