Monticelli, fuori strada col pick up: 78enne estratto dai vigili del fuoco

MONTICELLI D'ONGINA - Pick up fuori strada nel primo pomeriggio lungo la strada della frazione Borgonovo: un uomo incastrato, estratto dai vigili del fuoco di Fiorenzuola e soccorso da volontari della Pubblica assistenza di Monticelli e personale infermieristico della Croce rossa di Cadeo. Rilievi dei carabinieri di Caorso. Il ferito è un 78enne, ricoverato a Cremona per accertamenti, anche se le sue condizioni non sembrano preoccupanti.