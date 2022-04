Lite violenta e bottigliata in testa al marito che perde conoscenza

CASTELDIDONE - Al culmine di un litigio ha colpito il marito in testa con una bottiglia e lui ha perso temporaneamente conoscenza. Il fatto è avvenuto a mezzogiorno in via XXV aprile in una enoteca di Casteldidone. A quanto si è appreso, la coppia ha iniziato a discutere e ad un certo punto la moglie, colta da un raptus, ha preso una bottiglia vuota e ha colpito al capo il coniuge. Lei stessa ha poi chiamato subito i soccorsi e sul posto è giunta una autoambulanza di Porto Emergenza di Bozzolo. Presenti anche i carabinieri di Solarolo Rainerio, che hanno giurisdizione su Casteldidone, e quelli di Gussola che li hanno supportati. Presente anche il personale del nucleo operativo di Casalmaggiore. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso per lesioni di media gravità. La donna è stata poi sentita dai carabinieri.