Schianto nella notte contro Palazzo Cittanova, grave autista 25enne

CREMONA - E' stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni (codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita), il 25enne che questa notte - poco dopo le 2 e 30 - è andato a schiantarsi con la propria auto contro Palazzo Cittanova. A bordo della vettura si trovavano altri due uomini, un 45enne e un 55enne, che se la sono cavata con ferite di lieve entità. Sul posto la Polstrada, i vigili del fuoco, l'autonedica e tre ambulanze.