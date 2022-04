Tenta la truffa con un numero falso di WhatsApp, scoperto e denunciato

GUSSOLA - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Casalmaggiore hanno denunciato per tentata truffa e sostituzione di persona un cittadino italiano di 24 anni, residente in provincia di Fermo e con precedenti di polizia a carico.

L’indagine ha preso avvio dai fatti accaduti a Gussola la sera del 7 aprile quando il titolare di una tabaccheria ha ricevuto sull’utenza cellulare del negozio dei messaggi tramite Whatsapp da un numero a lui sconosciuto che richiedeva se facesse delle ricariche.

Il numero non era tra quelli registrati nella sua rubrica, ma guardando la foto del profilo della persona che ha inviato i messaggi ha riconosciuto il volto di una sua cliente. Infatti, la persona che scriveva al tabaccaio ha chiesto se l’avesse riconosciuta, specificando chi fosse per rendere credibile l’inganno.

Ma l’esercente aveva il vero numero della sua cliente e ha verificato che non coincideva. L’interlocutore ha però insistito, spiegando di essere la sua cliente e che poteva riconoscerla dalla foto del profilo. Ha quindi chiesto due ricariche su una carta paysafe, ovvero una carta utile per fare acquisti e pagamenti in internet senza divulgare i propri dati personali, da 200 euro complessivi dicendo che la mattina dopo gli avrebbe portato i soldi in negozio.

Ma l’esercente ha capito di essere vittima di un tentativo di truffa e con un altro telefono ha chiamato la donna in questione scoprendo che in realtà non era lei ad avere chiesto le ricariche e che quel numero era a lei sconosciuto. Inoltre, ha scoperto che la foto sullo stato di Whatsapp era la foto del profilo Facebook della donna del posto che era stata estrapolata e utilizzata dal truffatore per rendere credibile il tentativo di raggiro.

L’uomo ha quindi presentato una dettagliata denuncia ai Carabinieri per la tentata truffa e lo stesso ha fatto la donna del posto per il reato di sostituzione di persona avendo saputo dal tabaccaio che qualcuno tramite dei messaggi si era presentato con il suo nome e con la sua foto.

Le conseguenti verifiche che i Carabinieri di Casalmaggiore hanno svolto sull’intestatario del numero di telefono utilizzato dal truffatore hanno permesso di individuare il 24enne come l’autore del fatto, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria.