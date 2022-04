Ferraroni, bonus per tutti i dipendenti

BONEMERSE - Un premio a tutti i dipendenti, per affrontare i rincari alle stelle delle bollette di energia e gas, aumenti del carburante e dei generi alimentari.

Ancora una volta il Gruppo Ferraroni (mangimi) si è dimostrato vicino ai propri dipendenti, erogando un premio di 500 euro. Una gradita sorpresa, quella che i 75 lavoratori del Gruppo Ferraroni si sono trovati all’interno della busta paga di marzo. Sono mesi difficili per le aziende, per gli imprenditori e per le famiglie. Gli aumenti dei costi di materie prime, energia, gasolio e prodotti di vario genere rendono tutto più complesso. Ma questo non ha impedito al Cda del Gruppo, presieduto dal dottor Maurizio Ferraroni, di prendere una decisione davvero importante: ovvero fornire un contributo economico per alleviare le ripercussione che, in questo momento di difficoltà, i lavoratori si trovano ad affrontare.

GESTO MOLTO APPREZZATO.

«Tutti i dipendenti – spiega Susanna Poli, responsabile qualità Ferraroni Spa — hanno apprezzato il gesto fatto dall’azienda, consapevoli del difficile periodo che stiamo vivendo. Per questo volevamo ringraziarli».

Un premio che si inserisce in un contesto ben più ampio, in un percorso di vicinanza ai propri lavoratori portato avanti da anni e in generale di attenzione al territorio.

Il presidente, raggiunto telefonicamente, per motivi di riservatezza ha preferito non rilasciare dichiarazioni, a testimonianza di quanto questo gesto sia stato fatto con il cuore.

C’è chi ricorda la vicinanza del Gruppo, soprattutto in questo periodo segnato dalla pandemia, dove l’attività non si è mai fermata.

Il Gruppo Ferraroni si è sempre dimostrato molto vicino ai dipendenti, mettendo a disposizione i Dpi necessari senza lesinare su quantità e qualità.

Per quanto possibile, in base alle mansioni di ognuno, è stata data la possibilità di operare da casa e di rendere flessibile l’orario di lavoro, permettendo di affrontare con un briciolo di serenità in più tutte le difficoltà e le incognite che hanno riempito gli ultimi due anni.

Anche durante il periodo Covid era stato elargito un premio aziendale e distribuite agli enti locali del territorio mascherine, quando era difficilissimo poterle reperire.