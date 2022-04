Scontro frontale a San Martino in Beliseto, grave una donna incinta

CASTELVERDE - Frontale tra due auto lungo la via Bergamo a San Martino in Beliseto. Ad avere la peggio la conducente di una Peugeot 107 che è stata trasportata in ospedale a Cremona in codice rosso. Secondo quanto emerso la donna era cosciente ma essendo incinta è stata trasportata in regime di massima urgenza al Maggiore. Sul posto i sanitari a bordo di un'ambulanza della Croce Verde di Cremona, vigili del fuoco e Polstrada di Casalmaggiore.