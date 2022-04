CASALMAGGIORE - Appartamenti malandati, il Comune si attiva per sistemarli.

Questo l’obbiettivo di un progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dal geometra Laura Cortellazzi, istruttore tecnico del settore lavori pubblici, per procedere alla ristrutturazione degli alloggi protetti di via XX settembre. Intervento — passata dalla giunta — che sarà effettuato solo nel caso in cui il Gal Terre del Po conceda il contributo richiesto, pari a un importo di 37.620,63 euro, il 90 % del costo totale ammissibile di progetto.

Gli appartamenti in questione sono dedicati alle emergenze per accogliere donne sole, o con figli, che risultano in una situazione emergenziale, sia di tipo economico, sia di tipo sociale, ad esempio abbandonate dai mariti o dalle famiglie di provenienza, o oggetto di maltrattamenti, abusi.

L’intero immobile conta in tutto 10 unità abitative, si trova tra via Corsica e via XX Settembre, vicino alla chiesa di San Leonardo. Gli appartamenti interessati sono al piano terra dello stabile. L’edificio è stato oggetto di ristrutturazione nei primi anni ’90, ma dopo tale data non sono stati più eseguiti interventi. «Se gli altri alloggi, abitati da nuclei familiari in modo più stabile e continuativo, sono stati mantenuti in discreto o buono stato manutentivo, questi quattro alloggi, utilizzati da più persone, in qualche caso, incapaci di prendersi cura degli ambienti o addirittura di se stessi, si trovano in scarso stato manutentivo».

Risultano urgenti azioni per la messa in sicurezza dei locali, sia per evitare le effrazioni, sia gli accessi abusivi. Ad esempio, in passato, una inferriata è stata oggetto di tentativo di manomissione dall’esterno. Le caldaie risultano ormai obsolete e mal funzionanti, anche gli impianti hanno necessità di essere revisionati. La spesa complessiva prevista è di 51.761,84.