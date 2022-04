Medicina dello sport, il servizio sarà riattivato

CREMONA - La direzione strategica dell’ASST di Cremona sta lavorando per riattivare il servizio di medicina dello sport, sospeso esclusivamente a causa della pandemia dal 23 marzo 2021. L’intenzione è quella di restituire piena funzionalità ad un servizio che da sempre ha risposto alle esigenze degli sportivi di questo territorio.

Attualmente nei locali della medicina dello sport è allestito l’ambulatorio tamponi che resta di prioritaria importanza: ogni giorno, infatti, gestisce un flusso di circa cinquecento persone.

Considerato che le attività di medicina dello sport possono essere svolte solo in locali che rispondono a precisi requisiti di accreditamento, si stanno valutando soluzioni possibili per restituire la funzione originaria alla sede già accreditata presso il padiglione 8 dell’ospedale di Cremona e individuare un luogo idoneo per ricollocare l'ambulatorio dei tamponi.