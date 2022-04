Biciclette all'asta giovedì 28 aprile ai magazzini dell’ex Maai

CREMONA - Giovedì 28 aprile, dalle 9,30, ai magazzini dell’ex Maai di via dell’Annona 11 (zona Stadio), si terrà l’asta pubblica per la vendita, al miglior offerente (prezzo più alto offerto per ogni singolo bene), di 129 biciclette di proprietà comunale e di un motorino provenienti dalla gestione degli oggetti rinvenuti.

Sarà possibile visionare i vari lotti mercoledì 27 aprile, dalle ore 9,30 alle 12,30, sempre ai magazzini dell’ex Maai.

I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garantirne lo stato, l’uso e la funzionalità. Per informazioni o chiarimenti in merito alla procedura ci si può rivolgere a Grazia Callero – tel. 0372407029 - Tania Secchi – tel. 0372407241. Eventuali comunicazioni, anche relative a variazioni della data di svolgimento dell’asta, saranno pubblicate sul sito del Comune di Cremona. Per l'elenco delle biciclette che saranno poste in vendita clicca qui!