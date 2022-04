Il neonato nel lago ghiacciato, i genitori sono cremonesi

CREMONA - Sono residenti a Cremona i due ragazzi caduti con il loro piccolo di 4 mesi, nelle acque gelate del lago di Braies a Pasqua. Si tratta di L. D. 34 anni e di S. F. di 37. I due hanno lasciato martedì l’ospedale di Bressanone e hanno potuto così raggiungere e vedere il loro bambino, ricoverato invece in gravi condizioni, ma fortunatamente non più in pericolo di vita, nella Clinica universitaria di Innsbruck dove era stato trasportato dopo il salvataggio. A causa della loro imprudenza, altre 5 persone sono finite nell'acqua per prestare loro aiuto e hanno dovuto essere salvate a loro volta.

Ma negli ultimi giorni, sarebbero state addirittura 14 le persone incaute che si è reso necessario soccorrere, perché cadute nelle acque del lago ghiacciato. Tutti loro si sono incamminati sulla superficie del lago resa molto fragile dalle alte temperature, incuranti dei divieti e delle transenne posizionate proprio per evitare questi rischi. Nei dintorni del lago, certamente un piccolo paradiso stretto tra le montagne della Val di Braies, a circa 100 chilometri da Bolzano, ci sono infatti vari divieti esposti lungo le sponde, ma spesso ignorati dai villeggianti. E sono diverse migliaia i turisti che sempre più spesso raggiungono Braies, il cui lago è stato reso famoso anche dalla fortunata serie tv Rai ‘Ad un passo dal cielo’.

Del salvataggio dei cremonesi c’è anche un video, pubblicato sul profilo twitter dell'Unione Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dell'Alto Adige. I cremonesi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, anche se secondo alcune indiscrezioni, pare che la procura non sia intenzionata a procedere nei loro confronti, non avendo riscontrato grossi estremi di reato. Resta un’imprudenza ingiustificabile che si sarebbe potuta trasformare in una tragedia. Per la famiglia cremonese e anche per chi ha tentato di soccorrerla, gettandosi nelle acque gelate del lago in attesa dell’arrivo dei soccorsi con l’elicottero. «Qui siamo di fronte a un fenomeno sociale mai visto prima» ha commentato l’assessore della provincia di Bolzano Maria Hochgruber Kuenzer in un’intervista rilasciata a Il dolomiti.it.

«Migliaia di persone che anche in questa stagione scelgono di andare a Braies per un selfie da pubblicare sui social e che non hanno nessuna conoscenza dell’ambiente montano in cui si trovano. Persone che non sanno valutare il pericolo di un lago ghiacciato in primavera, con numerose chiazze di acqua già evidenti. Persone che hanno perso qualsiasi contatto con la natura e con la capacità di valutare la situazione in cui si trovano, persone che ignorano i divieti posti per la loro sicurezza». I cremonesi si sono in effetti spinti ad oltre 50 metri dalla riva, ignorando le segnalazioni di pericolo e il divieto annesso di camminare su una superficie che ghiacciata e spessa anche un metro durante i mesi più rigidi dell’inverno, si è ormai ridotta tantissimo a causa delle temperature primaverili in impennata e che ormai presenta già in molte parti del lago, evidenti chiazze di acqua. In questo caso per la famiglia, si è risolto tutto con una brutta avventura, soprattutto se non ci saranno come sembra, strascichi penali. I cremonesi potrebbero però dover pagare parte della spesa sostenuta per il loro soccorso in elicottero.