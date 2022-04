Giovanni e Matilde Destri, settant'anni dal matrimonio

CASALMAGGIORE - Domani, giovedì 21 aprile, ricorre il settantesimo di matrimonio di Giovanni e Matilde Destri, i fondatori del Ginnasio Liceo Classico “G. Romani”, nucleo originario dell’attuale Polo Romani, l’Istituto di istruzione superiore di Casalmaggiore. Giovanni e Matilde si sposarono il 21 aprile 1952 nella chiesa di San Leonardo. Lui è scomparso nel 2007, lei il 31 luglio 2018.

Giovanni Destri, oltre che primo preside del “Romani”, è stato anche presidente dell’Ospedale di Casalmaggiore a fine anni ’50, consigliere comunale e poi amministratore dell’USL (attuale Asst) di Casalmaggiore-Viadana, contribuendo validamente alla creazione dell’Ospedale Oglio Po nel 1992.

Matilde Sarzi Sartori Destri ha insegnato per 43 anni, nelle varie scuole medie e superiori di Casalmaggiore. Generazioni intere di studenti sono stati loro allievi, molti di loro sono diventati imprenditori, professionisti, dirigenti, amministratori locali e nazionali. A loro è stata dedicata una via a Vicobellignano nel 2019, oltre che l’Aula Magna del Polo Romani. La decisione di dedicare la via, che ha una lunghezza di circa 270 metri, era stata assunta a ottobre 2018 dalla giunta comunale di Casalmaggiore. Il via libera della prefettura era arrivato venerdì 11 gennaio 2019. Venerdì 22 aprile la messa vespertina delle ore 18 in San Leonardo sarà in memoria di Giovanni e Matilde Destri.