Lo spettacolo della natura: prati in fiore al parco Bettinelli

CREMA - La natura e lo spettacolo di primavera. Prati in fiore, in particolare grazie alla colza, nel parco che circonda la passerella ciclopedonale Bettinelli sul fiume Serio. Merito della semina degli anni scorsi voluta dal parco del Serio e dal Comune. Uno scenario naturale apprezzato da diversi cremaschi. In attesa che arrivi la fioritura dei girasoli.