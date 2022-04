Pasqua e Pasquetta, in città e nel Cremasco è invasione di turisti

CREMA - Con la pandemia che ormai non incide più, almeno a livello di divieti, sul turismo, la città e il Cremasco sono tornati ad essere la meta di molti visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, compresi i Paesi Extraue, come gli Stati Uniti e quelli del sud est asiatico. Tra ieri e oggi la sede della Pro loco di Piazza Duomo è stata invasa da turisti soprattutto giovani alla ricerca di informazioni e di suggerimenti per visitare i luoghi del film premio Oscar Call me by your name.

Turisti americani con i cartonati degli attori protagonisti del film 'Call me by your name'