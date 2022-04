Pasqua tragica, a San Benedetto Po muore il 45enne Dino Cerabona

DOSOLO - Sera di Pasqua funestata da un tragico incidente costato la vita a Dino Cerabona, 45enne camionista, residente da pochi mesi a Brescello nel Reggiano ma per lunghi anni residente a Dosolo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 20 di domenica quando il 45enne si trovava in una piccola strada di campagna nel Comune di San Benedetto Po nel Mantovano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la sua Hyundai è andata a scontrarsi con l'auto condotta da un 20enne del luogo in corrispondenza di un incrocio. La causa più probabile sembra la mancata precedenza di uno dei due veicoli. Cerabona è deceduto sul colpo mentre il 20enne è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Lascia due figli minorenni, il padre Pietro, la madre Domenica e il fratello Franco.

Il luogo nel Comune di San Benedetto Po dove si è verificato il tragico incidente mortale