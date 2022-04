Banda di ragazzini scatenati, falò in centro. Arrivano i vigili del fuoco

CREMA - Intervento dei vigili del fuoco intorno a mezzanotte in Largo Falcone e Borsellino. Un gruppo di ragazzi ha dato fuoco ad alcuni cartoni e pezzi di legno. Un vero e proprio falò. Alcuni passanti e residenti, preoccupati dalle fiamme, hanno dato l'allarme. La squadra del distaccamento cittadino ha impiegato pochi minuti per spegnere tutto e mettere in sicurezza la zona. Dei ragazzi nessuna traccia, ma ci sono le telecamere di videosorveglianza che potrebbero averli ripresi. Fortunatamente, la bravata non ha causato danni a edifici, auto in sosta e al vicino dipinto dedicato ai due giudici simbolo della lotta alla Mafia.