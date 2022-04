Malore al volante, ferite gravi per un 80enne e un 81enne di Sospiro

SAN DANIELE - Due persone ferite, di cui una in condizioni critiche: è questo il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina verso 10.30 in via Fontana a San Daniele Po. Secondo quanto emerso i due uomini, di 80 e 81 anni di Sospiro, a bordo di una Panda si stava dirigendo verso via Faverzani. Probabilmente a causa di un malore del conducente, l'auto prima ha urlato con la ruota il marciapiede, poi con lo specchietto il palo della luce per poi sbattere violentemente contro il lampione di cemento. Sul posto auto medica e due ambulanze, vigili del fuoco e stradale di Casalmaggiore. I due anziani sono stati trasporti all'ospedale Maggiore di Cremona in codice rosso e giallo.