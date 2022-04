L’assessore sfida il sindaco dopo il ribaltone a Pozzaglio

POZZAGLIO - Arezia De Ros è la candidata sindaco della lista Avanti insieme che si presenterà il 12 giugno per sfidare il primo cittadino uscente Biondo Caruccio. Cinquant’anni, casalinga, assessore comunale a tempo pieno nell’ultimo quinquennio, De Ros ha deciso di scendere in campo sostenuta dall’attuale gruppo di maggioranza smarcatosi dal sindaco uscente e formando una coalizione unica con l’attuale minoranza. «Tra gli obiettivi che vuole raggiungere il nostro progetto, vi è portare concordia e distensione in paese, così da superare fazioni e campanilismi ormai anacronistici». Nel contempo Caruccio è al lavoro per creare una nuova squadra: «Al più presto ci presenteremo». E sulla rottura spiega: «Accetto la scelta della maggioranza anche se non la condivido. Ringrazio il gruppo per il lavoro svolto e auguro buona loro fortuna per la competizione elettorale».

Il palazzo comunale di Pozzaglio, a giugno sarà sfida a due



In veste di assessore dell’amministrazione De Ros ha potuto prendere coscienza, nel corso dei cinque anni, di quali siano i bisogni e le criticità del territorio. «Tanto è stato fatto, ma è necessario adoperarsi ancora. Per raggiungere questo obiettivo si è pensato di dare vita ad una nuova formazione, Avanti insieme, inclusiva dei talenti e delle potenzialità di ciascuno. Sono emerse sin da subito una grande affinità e unità di intenti, grazie a cui abbiamo potuto lavorare in sinergia e con il giusto spirito».

E sui motivi che hanno spinto il gruppo a non ripresentarsi con Caruccio, spiega: «Si è trattato di una decisione non facile, dettata da una scarsa inclinazione al confronto da parte del sindaco, che ci ha portato ogni volta a faticare per conseguire gli ottimi risultati raggiunti in questi cinque anni di mandato, in cui non abbiamo mai fatto mancare la nostra fattiva collaborazione. A ciò si aggiunga l’ostinata rigidità da lui dimostrata nei rapporti interpersonali con i suoi consiglieri, soprattutto donne, dando prova di questo anche nella dichiarazione rilasciata nell’ultimo consiglio comunale. L’esternazione, priva di fondamento (su un presunto mancato impegno e ostacolo in sede di votazione Ndr), è stata oltraggiosa nei confronti del capogruppo Vanessa Fortuna, che stimiamo per il suo apporto costruttivo e per lo spessore umano dimostrato».

Gli obiettivi in caso di elezione saranno «di fare da collante tra le diverse personalità del nuovo gruppo e con i cittadini». Tra i progetti prioritari in caso di elezione, l’amministrazione si concentrerà «sulla sfera sociale. Presteremo particolare attenzione ai bandi regionali e nazionale grazie ai quali si potranno realizzare dei progetti per la collettività. Cercheremo di potenziare l’unione con Castelverde, per migliorare i servizi ai cittadini».