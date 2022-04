Vince mezzo milione di euro e ringrazia i «baristi portafortuna»

ORZINUOVI - Non ha voluto, comprensibilmente, rivelare la sua identità ma ci ha tenuto a ringraziare i suoi 'baristi portafortuna' con un bigliettino. Succede a Orzinuovi, Capitale della Bassa Bresciana, dove un frequentatore del Baritì sulla Provinciale 11 ha vinto, giocandone cinque al Miliardario, ben mezzo milione di euro.

Il titolare Luca Lanzanova e i suoi collaboratori l'hanno scoperto quando, sfogliando le pagine di un quotidiano, un cliente ha trovato il 'messaggio segreto’ nascosto nel giornale. Un foglietto col ticket vincente fotocopiato e una scritta breve ma che dice tutto: "Al Baritì, grazie!".

!No, non sappiamo davvero di chi si tratti ma siamo molto felici per lui o per lei – commenta il commerciante orceano –. Anche per noi è stata una grande sorpresa. È successo tutto di mattina, mentre stavamo servendo i clienti. Uno di questi s'è messo a leggere i giornali e improvvisamente un piccolo foglio è caduto a terra. Una volta raccolto abbiamo scoperto il messaggio. È la prima volta che una cifra così importante viene vinta nella nostra attività. Il tutto, peraltro, giocando soli cinque euro. Che dire, beato lui!".