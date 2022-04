Progetti per persone svantaggiate collettività: 370.000 euro da Fondazione Comunitaria

CREMONA - E' disponibile sul sito della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona il primo bando del 2022 destinato a sostenere progetti riguardanti iniziative rivolte a favore di soggetti svantaggiati o a vantaggio della collettività e in ambito di assistenza sociale e sociosanitaria, istruzione e formazione, sport dilettantistico esclusivamente rivolto a soggetti svantaggiati, tutela, promozione, valorizzazione del patrimonio storico e artistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela, promozione, valorizzazione della natura e dell’ambiente.



L’importo totale del progetto che si candida a ricevere sostegno non potrà essere inferiore a 5.000 euro e superiore a 80.000 euro. La Fondazione si impegna a contribuire alla realizzazione dei progetti selezionati con un contributo massimo pari al 50% dell’importo del progetto ammesso a finanziamento, e comunque non superiore a 20.000 (in caso di progetti di importo complessivo superiore a 40.000 euro).

La Fondazione pubblicizzerà i progetti selezionati al fine di promuovere a favore degli stessi la raccolta di contributi da privati cittadini, imprese, enti. Contribuirà alla realizzazione dei progetti con risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione stessa per un massimo complessivo di 370.000 euro e diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di permettere alla comunità locale di sviluppare una più ampia conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle organizzazioni promotrici.

FINALITA' DEI PROGETTI.



Per quanto riguarda le finalità dei progetti, particolare attenzione dovrà essere riservata alla declinazione dei nove obiettivi strategici: le sfide demografiche, il cambiamento climatico, la tutela dell’ambiente e della biodiversità, il contrasto alla povertà, l’occupabilità, le nuove forme della partecipazione culturale, la ricerca scientifica, i sistemi territoriali di welfare, l’abitare sociale, il capacity building delle organizzazioni non profit.



Saranno presi in considerazione i progetti presentati dagli enti operanti sul territorio cremonese la cui natura è specificata, in tutte le sue forme, sul testo completo del bando. Le domande dovranno essere presentate alla Fondazione entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 30 maggio 2022. Anche i progetti spediti per posta dovranno pervenire perentoriamente entro tale scadenza. Indicativamente, entro la metà del mese di luglio 2022 verranno resi noti i progetti selezionati.



Tutte le informazioni e il testo completo del bando sono disponibili sul sito https://www.fondazioneprovcremona.it.