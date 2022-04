Nutrie, strada chiusa e riva della roggia crivellata

CREMA - I danni causati dalle nutrie costringono ora il Comune e il consorzio irriguo Dunas a intervenire anche nel cuore del tessuto urbano. Succede a Ombriano, in via Rampazzini, la strada principale del quartiere.

Il problema si registra lungo le sponde della roggia Alchina, nel tratto in cui l’importante arteria d’acqua, utilizzata da centinaia di agricoltori per l’irrigazione, attraversa il quartiere.

LAVORI DA MERCEOLEDI' 13 APRILE.

Da domani pomeriggio prenderanno il via lavori di consolidamento delle sponde, in particolare sta cedendo quella che confina con il parco «Vittime della strada», attrezzato con giochi per i più piccoli e sempre molto frequentato dai bambini che vivono in via Rampazzini e nelle zone limitrofe. Un intervento finanziato con 25 mila euro, con un paio di settimane al massimo di lavori: i fondi sono comunali, ma è il consorzio di bonifica Dunas (Dugali, Naviglio, Adda e Serio) ad occuparsene direttamente tramite un’impresa specializzata.

Le nutrie, scavando le loro tane nella riva, hanno causato cedimenti in più punti. In aggiunta, c’è il problema provocato dall’erosione naturale, dovuta allo scorrere dell’acqua. Negli anni, complice anche una curva del letto della roggia, che spinge la corrente contro la sponda, il terreno si è consumato, tanto che ora si presenta puntellato.

«Il cantiere va completato entro maggio, prima che cominci la stagione irrigua – interviene Paolo Micheletti direttore del Dunas –: per prevenire future erosioni, la sponda verrà rifatta con una palizzata in legno, poi riempita di terra».

I lavori saranno realizzati quasi esclusivamente in alveo, ma gli operai, i tecnici e i macchinari potrebbero aver bisogno di sfruttare un tratto di via Rampazzini. Per questo il Comune ha emanato un’ordinanza in cui ha autorizzato l’interruzione temporanea della circolazione, in vigore sino al 6 maggio.

L’ordinanza è valida solo nel tratto all’altezza del ponte sulla roggia, tra piazza Benvenuti e via Ferrario. Interruzioni e divieti verranno ovviamente segnalati per tempo con l’apposita cartellonistica stradale.

Infine, se necessario, è prevista la chiusura al pubblico di una porzione del parco, sempre per motivi di sicurezza legati ai lavori. «Le rogge – evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi – che attraversano la città sono un patrimonio naturalistico dei quartieri. I lavori di difesa spondale rappresentano un elemento di sicurezza, di valorizzazione e abbellimento del contesto. Soprattutto ad Ombriano, in prossimità del parco Vittime della Strada, questo intervento acquista un valore particolare».