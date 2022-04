Elettriche e ibride decollano. Le vendite cresciute del 67%

CREMONA - Dopo il decreto per mitigare l’aumento del prezzo dei carburanti, la scelta dell’auto diventa sempre più importante. Ibride, elettriche, ma anche le alimentazioni tradizionali nuove e usate di nuova generazione, possono perlomeno contribuire a contenere i consumi. Ma qual è la fotografia in Italia? E come vano le cose a Cremona? Le vendite di auto ibride ed elettriche stanno crescendo sensibilmente, tanto da rappresentare, nei primi due mesi dell’anno, ben il 41,2% sul totale di auto nuove (al netto del noleggio). Inoltre, nel 2021 il parco auto circolante di auto ibride ed elettriche in Lombardia, rispetto al 2020, è aumentato sensibilmente (+66,1%), passando da 155.299 vetture a ben 258.021. Eppure, secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI - Automobile Club d’Italia, il parco circolante nel 2021 nella regione resta comunque datato e obsoleto, nonostante si registrino piccoli miglioramenti. In provincia di Cremona, delle 225.352 auto circolanti nel 2021, 45.682 (il 20,3%) sono Euro 0-1-2-3. Le Euro 0 sono il 5,3% del totale vetture circolanti. Se si passa ad analizzare le vetture ibride ed elettriche, in provincia di Cremona nel 2021 ne circolavano 7.772, con un incremento del 67,9% rispetto al 2020 (il 3,4% di tutte le vetture circolanti). Quelle solo elettriche sono lo 0,3% del totale vetture circolanti (un numero compreso tra 650 e 700 veicoli).



In Lombardia, delle circa 6.222.100 auto in circolazione, le ibride ed elettriche rappresentano solo il 4,1% (nel 2020 era del 2,5%), con le elettriche che si fermano allo 0,4%. Ma non è una questione di alimentazione, dato che molti modelli benzina o diesel di nuova generazione hanno un impatto ridotto sull’ambiente e sui consumi. Infatti, dall’analisi di AutoScout24, alla bassa penetrazione delle auto elettrificate si aggiunge un parco circolante che vede 1.289.515 vetture (20,7% del totale) con una classe di emissioni Euro 3 o inferiore, con 397.849 addirittura Euro 0 (6,4%). Anche considerando l’età media, quasi tre auto su dieci (28,3%) hanno 15 anni o più. In questo momento per i consumatori il fattore economico resta prioritario, ed è per questo che gli incentivi per l’acquisto di auto nuove da un lato e l’ampia disponibilità di auto usate di nuova generazione sul mercato digitale, che permette di acquistare vetture di qualità a prezzi più contenuti, possono favorire questo percorso di svecchiamento. Su AutoScout24, infatti, oltre alle vetture nuove, ben il 58% dell’usato presente è Euro 6 e quasi sei su dieci hanno 5 anni o meno.

Pur registrando nel 2021 una crescita sensibile rispetto al 2020, in tutte le province le ibride ed elettriche hanno un livello di penetrazione ridotto. In particolare a Milano, dove si registra comunque il tasso più alto tra le province, sono solo il 5,2% rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Varese (4,7%), Como (4,5%), Monza Brianza (4,4%), Lecco (4%), Bergamo (3,6%), Cremona (3,4%), Pavia (3,2%), Brescia (3,2%), Lodi (3%), Sondrio (2,9%) e, fanalino di coda, Mantova (2,6%). E se si considerano solo le elettriche, non si va oltre lo 0,4%. Le province con la crescita maggiore di auto ibride ed elettriche rispetto al 2020 sono Lodi e Pavia, aumentate rispettivamente del +88,3% e +81,9%.