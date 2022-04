Cade albero e invade l'Asolana: Protezione civile in azione

SAN GIOVANNI IN CROCE - Protezione civile in azione a San Giovanni in Croce, allertata dal sindaco Pierguido Asinari, nel pomeriggio di sabato, per una caduta di un albero del parco di Villa Medici del Vascello prospiciente alla statale Asolana. L’albero ha invaso parzialmente la strada. Sul posto anche l’assessore Fabrizio Galli.

“Un sentito grazie da parte dell’amministrazione comunale al gruppo di protezione civile Le Aquile per il pronto ed efficace intervento. Grazie anche all’ex cantoniere Danio Coati che, accortosi della caduta, ha posizionato una prima segnaletica d’emergenza in attesa dell’arrivo della Protezione civile”, dice Asinari.