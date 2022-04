Fatture per operazioni inesistenti, condanna definitiva: 67enne in manette

SORESINA - I carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, un uomo di 67 anni, con precedenti di polizia, destinatario del provvedimento detentivo: dovrà scontare la condanna definitiva a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, commesso a Soresina. I militari lo hanno trovato nella sua casa dove già scontava un’altra condanna e gli hanno notificato il decreto.

I fatti contestati risalgono a oltre 10 anni fa, ovvero all’anno 2011 e sono circoscritti ad alcune operazioni fraudolente svolte in quell’anno. Dopo ben 11 anni è intervenuto nei confronti del 67enne il provvedimento definitivo del Tribunale di Cremona e il conseguente ordine di esecuzione della pena. Per questo motivo è stato raggiunto nella sua abitazione per la notifica e, tenuto conto della precedente condanna, dovrà ora scontare un periodo di detenzione domiciliare complessiva pari a tre anni e cinque mesi.