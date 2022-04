Furto aggravato di energia elettrica in condominio, denunciata una coppia

CASTELLEONE - I carabinieri hanno denunciato per furto aggravato di energia elettrica una coppia di cittadini stranieri di 25 e 20 anni, con precedenti di polizia a carico. I militari hanno svolto le indagini a seguito di una denuncia presentata dai rappresentanti della società che eroga il servizio pubblico di distribuzione della corrente elettrica nel comune di Castelleone. E’ stato denunciato che la coppia occupa abusivamente un alloggio da circa un anno e mezzo e che quindi era stata staccata l’energia elettrica, con la disattivazione del contatore. I tecnici hanno accertato che un allaccio abusivo veniva effettuato in particolare nei fine settimana e nei giorni festivi, per poi essere ripristinato durante la settimana. Infatti, era stato notato in alcune occasioni che il cavo del contatore dei servizi destinati a tutto il condominio veniva collegato a quello dell’abitazione della coppia in modo da fornire corrente elettrica, in modo che il costo fosse poi a carico di tutti i residenti nel condominio.

Il personale tecnico ha effettuato dei controlli sui consumi ed è stato rilevato come ci fosse stato un prelievo indebito nel contatore delle parti comuni del condominio al quale la coppia si è in più occasioni collegata, tenuto conto del notevole incremento di kwh consumati. E’ stato quindi calcolato quanto prelevato, ovvero oltre 600 kwh. Gli occupanti dell’alloggio che hanno effettuato il collegamento abusivo sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.