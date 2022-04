San Bernardino, trenta adolescenti del quartiere per la via Crucis vivente

CREMA - La via Crucis dei giovani, la dimostrazione di come si possano coinvolgere i ragazzi tramandando così le tradizioni legate alle celebrazioni religiose anche alle nuove generazioni. La quarta edizione di questa celebrazione è stata organizzata ieri sera nel quartiere di San Bernardino, con la regia di don Lorenzo Roncali, parroco dell’unità pastorale che comprende anche Castelnuovo e Vergonzana. Una trentina gli adolescenti del quartiere che hanno impersonato le figure emblematiche dell’episodio raccontato nei vangeli. Il ritrovo e la partenza con la prima tappa si è tenuto in via Vittorio Veneto. Qui è stato celebrato il processo con Ponzio Pilato, il Cristo e i due ladroni.

Poi il percorso lungo via XXV Aprile, con Gesù che viene caricato della croce, poi cade per la prima volta, incontra sua madre e viene successivamente aiutato a portare la la croce da Simone di Cirene. A seguire il passaggio in cui Santa Veronica gli asciuga il volto con il suo velo, poi la seconda caduta, l’incontro con le le donne di Gerusalemme, la terza caduta e poi l’arrivo sul Golgota dove Gesù viene spogliato delle vesti e inchiodato alla croce in mezzo ai due ladroni. Infine la morte e la deposizione, con il corpo che viene portato nel sepolcro. Tutta quest’ultima fase è stata allestita nel cinema teatro dell’oratorio e non nella conca, come inizialmente annunciato. La crocifissione e la morte di Gesù erano state pensate all’aperto, ma la serata ancora piuttosto fredda ha consigliato la soluzione al coperto. In strada e poi in platea, decine di residenti, compresi ovviamente i genitori dei giovani protagonisti. «Un’edizione stupenda, con i ragazzi che sono stati davvero capaci di interpretare al meglio i vari ruoli, sempre coinvolti e attenti» ha commentato al termine il parroco. Un plauso anche a chi ha preparato i costumi e le scenografie, ruoli dietro le quinte, ma altrettanto importanti.