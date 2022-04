Violenza al palazzetto, megafono scagliato sul volto: il papà di Tenca all’ospedale

CREMONA - Un match di pallavolo femminile giovanile si è trasformato in una folle aggressione, vittima il cremonese Marzio Tenca, padre di Emma, giocatrice in forza al Millenium Brescia con il quale ha esordito in serie A2 gli scorsi mesi. Domenica, alle 20, nella palestra comunale di Maclodio (Brescia) è andato in scena il ritorno della semifinale provinciale del campionato femminile under 18, che opponeva le padrone di casa del Promoball Volley Academy Flero, già vittoriose per 3-1 all’andata, e la Millenium Brescia.

La giovane pallavolista Emma Tenca

Il match, un derby tra eccellenze della pallavolo giovanile bresciana, è teso e sugli spalti si va oltre al semplice tifo per le ragazze in campo.

Dalle prime ricostruzioni, Tenca si sarebbe avvicinato ad un gruppo di tifosi e genitori della squadra avversaria per chiedere di moderare i toni, visto che si trattava pur sempre di un match di pallavolo, peraltro giovanile. In tutta risposta avrebbe ricevuto un megafono in faccia, un colpo violentissimo che ha destato immediatamente la preoccupazione dei presenti, costringendoli ad allertare le forze dell’ordine.

La situazione è parsa subito chiara in tutta la sua gravità, tanto che Tenca è stato trasportato in ospedale, dove attualmente è ricoverato con una prognosi iniziale di 15 giorni, mentre le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi necessari per avviare l’indagine tesa ad accertare i fatti e le relative responsabilità. In campo, però, c’era anche Emma, la figlia della vittima, che, ovviamente, ha temuto per il peggio.

«Inizialmente non ho capito cosa fosse successo di preciso – commenta la giocatrice cremonese – se non che ci fosse in corso un diverbio o qualcosa di simile. Quando poi ho visto mio padre dolorante e soccorso, ho davvero temuto che fosse successo qualcosa di veramente grave. Fortunatamente le mie compagne mi hanno tranquillizzato e mi sono subito venute in soccorso per cercare di non farmi preoccupare ulteriormente. C’è un’indagine in corso e saranno le autorità competenti a chiarire le responsabilità. Dal canto mio posso semplicemente dire che a prescindere dal fatto che sia stato colpito mio padre, sono cose che non si possono vedere in un palazzetto».

La partita, peraltro, è terminata con la vittoria delle padrone di casa per 3-0, ma entrambe le società hanno subito stigmatizzato l’avvenimento.

La Promoball, società teoricamente di appartenenza dell’aggressore, ha preso subito le distanze dall’accaduto censurando la condotta violenta ed esprimendo gratitudine nei confronti di dirigenti, tecnici ed atlete della Millenium che hanno dimostrato comprensione nei confronti della società rivale.

La stessa Millenium ha poi voluto sottolineare la gravità dell’avvenimento e manifestare la propria vicinanza a Tenca attraverso un comunicato stampa: «La società è in attesa che gli organi competenti prendano provvedimenti nei confronti di un atto di violenza inaudita e ingiustificata, che nulla ha a che fare con il sano confronto delle partite di pallavolo. Volley Millenium condanna da sempre ogni forma di violenza, fisica e verbale, in particolare in occasione degli incontri sportivi giovanili, che dovrebbero essere occasione di divertimento e portatori di valori positivi».

La vittima, più che comprensibilmente, non intende esprimersi sull’accaduto, ritenendo più che esaustivi i comunicati delle società e confidando nell’operato delle autorità intervenute per l’accertamento dei fatti e delle relative responsabilità in attesa di ristabilirsi.