La riscossa del commercio: pausa pranzo con le saracinesche alzate

SORESINA - Una nuova idea per rilanciare il commercio soresinese fiaccato dai due anni di stop e dal graduale ‘spegnimento’ del cuore cittadino sempre meno affollato. A breve gioiellerie, negozi di abbigliamento, calzature, giocattoli, cosmetici, agenzie di viaggio, tabaccherie, abbigliamento e calzature per bambini terranno aperto con l’orario continuato, anche durante la pausa pranzo, per permettere a mamme e papà che lavorano di concedersi un momento di shopping e di relax nelle attività del centro storico e non solo.

IL PRIMO E IL TERZO GIOVEDI' DEL MESE.

«Un piccolo segnale per cercare di rianimare le strade del centro città e per andare incontro alle esigenze di chi, lavorando, non ha mai tempo per concedersi un attimo di shopping in tutta tranquillità oppure di guardare le vetrine e le novità con più attenzione – commenta la portavoce dei commercianti Eleonora Manini –. Oggi tutti noi siamo portati a cercare le occasioni comodamente seduti sul divano, scorrendo fotografie sui social ma la sfida parte proprio da qui. Sarà un'occasione in più per godersi una passeggiata a piedi nel centro di Soresina e trasformare la pausa pranzo in un momento di relax». La proposta sarà valida ogni primo e terzo giovedì del mese dalla mattina alla sera.

Eleonora Manini, portavoce dei commercianti

Il centro, anche a Soresina, negli anni è andato sempre più svuotandosi. I negozi e i bar sono tanti, i clienti per ora meno. Dal think-tank dei titolari è nata allora una proposta per attirare nuovamente nelle vie dello shopping i cittadini.

«Dobbiamo andare incontro ai loro bisogni, alle esigenze di tutti. Pensiamo che il modo migliore di far tornare a vivere la nostra città sia proprio quello di mettersi a disposizione del pubblico. L’iniziativa – concludono i commercianti – nasce dai negozi ma ovviamente riguarda tutto il tessuto e la rete commerciale soresinese. Guardare una vetrina è anche l’occasione giusta per poi bersi un caffé, per fare un salto in banca, alle poste e così via. Faremo del nostro meglio per tornare a far splendere Soresina».