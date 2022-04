Scuola di italiano per le famiglie ucraine sul territorio

CREMONA - Su proposta dell’ufficio di coordinamento progetti delle Acli di Cremona, il Circolo AcliTurismo con il patrocinio del Comune di Cremona si farà promotore ed organizzatore di una scuola di italiano per famiglie ucraine che si trovano attualmente a Cremona e in provincia. I corsi sono destinati sia agli adulti che ai minori, potranno pertanto essere frequentati dai bambini a partire dai 6 anni.



La docente è una donna ucraina, in Italia da ormai diversi anni, già professoressa di italiano nel suo paese di origine. Le lezioni si terranno presso la sede provinciale Acli di via Card. Massaia 22 il martedì ed il giovedì alle ore 10, a partire dal 12 aprile. Per i bambini under 6, inoltre, sarà allestito uno spazio di gioco e di apprendimento, presidiato dai volontari e coordinato da una giovane neolaureata in lingue moderne, che ha già esperienza in qualità di insegnante per corsi online di italiano a cittadini russi ed ucraini. I contatti per informazioni ed iscrizioni sono: 0372800400; mail acliturismo.cremona@acli.it e cremona@acli.it.