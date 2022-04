Protezione civile alla Chiesa di S. Maria: «Opere d’arte messe in salvo»

CASALMAGGIORE - Protezione civile in azione per l’esercitazione denominata «Somiere 5», rivolta in particolari ai volontari che da poco sono entrati di recente nei gruppi «Il Grande Fiume» di Casalmaggiore, «Terre di Mezzo», gruppo intercomunale dell’Unione Municipia, che comprende i Comuni di Scandolara Ravara, Motta Baluffi e Cingia de’ Botti, e il «Circolo Atlante» di Cremona, associazione incentrata sulla salvaguardia del patrimonio culturale.

Il sopralluogo



USO DELLE ATTREZZATURE



Teatro delle attività è stata la chiesa di Santa Maria e la vicina lanca in golena, con la dimostrazione del corretto utilizzo di varie attrezzature come motopompe e gruppi elettrogeni. Lo scenario di intervento partiva da una ipotetica alluvione e da un terremoto. Di qui la necessità di mettere in sicurezza i beni culturali presenti nell’edificio sacro.

Il briefing

OPERE DA SALVARE



Ai nuovi volontari è stato illustrato anzitutto l’utilizzo dei dispositivi per prosciugare i luoghi allagati. La suggestiva chiesa di Santa Maria è stata cornice delle attività progettate per affinare le tecniche per il recupero di beni culturali in caso di emergenza. Nel caso specifico, è stato anzitutto spiegato ai volontari come agire in autoprotezione, per evitare di andare incontro a rischi per la propria incolumità in un edificio minato da un sisma. Va ricordato che è da ormai 21 anni che il Circolo Atlante si occupa di organizzare corsi di formazione che permettono ai volontari di conoscere, in modo dettagliato, le tipologie di opere che dovranno spostare e trasportare in luoghi sicuri. In caso di emergenza, è indispensabile infatti utilizzare delle tecniche specifiche per maneggiare oggetti molto delicati e preziosi che potrebbero essere stati danneggiati dall’evento calamitoso. Non basta, perché le opere dovranno poi essere catalogate utilizzando le schede redatte dal Ministero dei Beni Culturali e dovranno infine essere imballate accuratamente. Questo a testimonianza di un lavoro particolarmente delicato che richiede attenzione e preparazione massima da parte di chi lo svolge. Il Circolo Atlante in tutti questi anni ha raggiunto un livello di conoscenza approfondito della materia, che non ha eguali, e che meriterebbe un sostegno convinto, anche economico, vista la sua rilevanza.



LAVORO DI PREVENZIONE



​Le periodiche esercitazioni di protezione civile rappresentano un importante strumento di prevenzione e di verifica dei piani di emergenza, con l’obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio e l’adeguatezza delle risorse. Hanno inoltre lo scopo di preparare i soggetti interessati alla gestione delle emergenza rispetto ai comportamenti da adottare.