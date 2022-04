Max Biaggi, il 6 volte campione del mondo all’Osteria del Morino di Caorso

CAORSO - Cliente d’eccezione all’Osteria del Morino di via Roma: a pranzo è arrivato il sei volte campione del mondo di motociclismo (4 nella classe 250 e due in Superbike) Max Biaggi. Lo sportivo romano ha molto apprezzato la cucina tipica piacentina e le specialità del noto ristorante, poi ha cortesemente posato per una foto ricordo con lo staff, che in passato aveva già ricevuto la visita di altri campioni dello sport fra cui il portiere Gian Luigi Buffon.