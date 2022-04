Al cimitero il cancello si apre da solo di notte

PIZZIGHETTONE - C’è un mistero che tiene banco in paese: il cancello del cimitero resta aperto nelle ore serali e notturne. Nonostante i tecnici siano intervenuti già due volte, l’anomalia persiste da almeno una decina di giorni. Senza scomodare fenomeni paranormali da attribuire a fantasmi – anche se le battute ironiche, soprattutto sui social, non mancano di certo – si tratterebbe di un problema della fotocellula. Che, almeno nei primi giorni, è stata tratta in inganno da un cappello: qualcuno lo ha adagiato (appositamente?) proprio sopra di essa.

Tolto il copricapo, però, il problema è comunque ricomparso: pure venerdì sera, in occasione dalla fiaccolata per la pace, il cancello del secondo ingresso in direzione Roggione risultava stranamente spalancato. «É una questione di decoro e rispetto per i defunti – hanno segnalato a più riprese i cittadini –: c’è il concreto rischio che qualcuno entri di notte e magari compia qualche bravata».

Il sindaco Luca Moggi, subito informato dai residenti, si è rivolto all’ufficio tecnico comunale che ha disposto gli accertamenti di rito con il manutentore: «Inizialmente avevano trovato un cappello sulla fotocellula – conferma –, che quindi impediva la chiusura». Con il passaggio all’ora legale, poi, si sarebbe aggiunto un problema di temporizzazione dell’apertura. I tecnici sono effettivamente stati notati a più riprese nei pressi delle sbarre, ma a quanto pare la riparazione non è ancora stata del tutto efficace. Perché dopo alcuni giorni di regolare chiusura all’orario prestabilito, diversi pizzighettonesi hanno nuovamente trovato (e fotografato) il cancello aperto a tarda ora.

Fra coloro che hanno notato e segnalato l’anomalia, c’è anche il capogruppo di minoranza Giancarlo Bissolotti: «Trattandosi di cancello elettrico automatico suppongo si tratti di un problema di impostazione del timer orario. Ma la cosa che voglio sottolineare non è tanto il guasto, che può capitare, quanto il fatto che manca un intervento immediato nel momento in cui viene segnalato: a Pizzighettone non c’è una figura reperibile nelle ore serali o notturne. Le segnalazioni dei cittadini sono state fatte per più sere di seguito, ma il cancello non è stato chiuso manualmente in modo tempestivo. I cimiteri sono luoghi sacri e siccome anche a Pizzighettone è capitato più volte che venissero rubati fiori o oggetti dalle tombe, un cancello aperto in orario notturno può urtare la sensibilità di chi ha i propri cari all’interno, favorendo eventuali malintenzionati».