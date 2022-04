Il frontale, le ferite fuori pericolo

CREMA - Restano sotto osservazione, ma sono state dichiarate fuori pericolo dai medici, la mamma 29enne e la 25enne rimaste gravemente ferite nel frontale avvenuto l’altra sera sulla provinciale 2, nel tratto tra la frazione dei Mosi e la località San Benedetto di Cremosano. Già nell’immediato era emerso come il bimbo di un anno, che viaggiava sul seggiolino allacciato al divano posteriore della Peugeot 206, avesse subito lievi conseguenze. La madre, che vive a Crema, ma è di origini calabresi, a causa dell’impatto era stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Le due auto subito dopo il frontale

Pesanti conseguenze anche per la 25enne di origine indiana e residente a Castelleone, che era al volante della Opel Corsa, poi finita nel canale irriguo a fianco della provinciale. La 29enne era stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Con lei anche il bambino. La ragazza era stata trasportata a bordo di un secondo elisoccorso al Maggiore di Cremona. Il ricovero delle due donne era stato disposto in prognosi riservata. Fortunatamente la nottata non ha portato ulteriori complicazioni. Dei rilievi si erano occupati i carabinieri, mentre i vigili del fuoco del distaccamento cittadino avevano provveduto a mettere in sicurezza i veicoli. La provinciale era rimasta chiusa per alcune ore, sino a sera inoltrata, per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche su quanto accaduto da parte dei militari. L’esatta dinamica resta ancora da chiarire, ma pare che la mamma con il bimbo stesse viaggiando verso Crema, mentre la Opel Corsa era diretta verso Cremosano. La Peugeot è finita in testa coda, poi l’impatto ha completamente distrutto l’auto la parte anteriore e lungo la fiancata destra.