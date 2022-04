Finto sms dalla banca, truffata una 50enne: via 2.500 euro dal conto

ROMANENGO - Lo scorso mese di gennaio una 50enne di Romanengo ha ricevuto sul suo telefonino un messaggio della banca che la informava di una presunta anomalia riscontrata sul suo conto bancario e, per questo, veniva invitava a collegarsi ad un sito, attraverso un link presente nello stesso messaggio, per poter ripristinare la piena funzionalità del conto corrente. Di messaggi simili ne arrivano tanti e quindi la malcapitata, pensando che ci fossero realmente dei problemi sul proprio conto, ha seguito tutte le indicazioni indicate, inserendo la password del conto come indicato.

La donna, però, non poteva sapere e nemmeno immaginare di essere caduta in una truffa informatica, inscenata per venire in possesso dei suoi dati bancari. Le sono stati infatti carpiti i dati della carta di credito con i quali sono state eseguite tre operazioni di trasferimento di denaro, due dei quali su conti esteri e uno su una carta prepagata, per un totale di 2.500 euro. Quando la vittima si è accorta della mancanza del denaro, sconvolta per la somma sottrattale per lei molto importante, si è rivolta ai carabinieri che, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, sono riusciti ad individuare il responsabile: un giovane della provincia di Benevento, denunciato per frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico.