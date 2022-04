Minaccia con un coltello l’operaio addetto alla raccolta dei rifiuti: denunciato

PERSICO DOSIMO - I carabinieri della Stazione di Vescovato hanno denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi un 60enne poiché lo scorso 28 marzo, all’interno della piazzola Ecologica del paese, a seguito di una lite scaturita per motivi legati al mancato rispetto degli orari di apertura della discarica, ha minacciato con un coltello l’operaio addetto alla raccolta dei rifiuti. Il quale, approfittando di un momento di distrazione del 60enne, riusciva a disarmarlo prima di fuggire a piedi e recarsi a denunciare l’accaduto ai carabinieri. I tempestivi accertamenti eseguiti dai militari intervenuti e il successivo rinvenimento del coltello da cucina utilizzato per la minaccia, a bordo del suo veicolo, hanno permesso di accertare l’identità dell’autore del reato che è stato così denunciato.