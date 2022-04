Pizzighettone, “No alla guerra”: bambini e ragazzi per la pace

PIZZIGHETTONE - Bambini e ragazzi per la pace: attraverso disegni e pensieri, affissi nell’ex teatro del carcere della cerchia muraria, dicono “No alla guerra”. L’esposizione è stata allestita dall’istituto scolastico comprensivo Pizzighettone-San Bassano in occasione della camminata per la pace, prevista per questa sera alle ore 20.45 con partenza da piazza della Repubblica e arrivo in piazza d’Armi. La fiaccolata è promossa dalle associazioni del paese, dalle parrocchie e dalla scuola stessa, con la collaborazione del Comune. I disegni saranno esposti al pubblico in concomitanza della camminata ma anche domani e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.