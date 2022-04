Rapina alla Banca Cremasca di piazza Fulcheria: bottino 3 mila euro

CREMA - Rapina poco dopo le 9 alla filiale della Banca Cremasca di piazza Fulcheria. Un uomo di circa 55 anni con il volto parzialmente coperto dalla mascherina, è entrato nella filiale e poi ha estratto un coltello da cucina. Si è fatto consegnare circa 3.000 euro, contenuti nella cassa. In tutto, è rimasto all'interno per poco più di 3 minuti. Una volta uscito, probabilmente è scappato a piedi. Indagini in corso da parte della polizia. Da quanto hanno raccontato le cassiere, l'uomo aveva un accento locale e sembrava molto agitato. Indossava un cappellino un giubbotto blu e dei jeans.

FOTO: GIULIO GIORDANO